Safranbolu Belediyesinden halk otobüsü alımı - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi, 7 adet yeni halk otobüsü alarak hizmete soktu.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 milyon liraya mal olan otobüslerin halka hizmet vereceğini söyledi.

Otobüslerin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Köse, "Çok uzun yıllar sonra ikinci el olmayan, belediye yatırımıyla son model ve sıfır belediye otobüslerini alan yönetim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Filoya katılacak 7 yeni araç, başta engel sahibi olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, Safranbolu sokaklarına uyumla çalışacak ve çevreye, iklime zarar vermeden halkımıza uzun yıllar hizmet edecek." diye konuştu.