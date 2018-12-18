Safranbolu Belediyesinden Kısa Kısa

Safranbolu
Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan müzik okulu kursu öğrencileri Yerli Malı
Haftası'nı kutladı.
Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, renk renk kartonlardan yaptıkları ve üzerine de çeşitli meyvelerin fotoğraflarını yapıştırdıkları taçları taktı.
Evlerinden getirdikleri yiyecekler ile renkli bir sofra hazırlayan öğrenciler, yiyecekleri paylaştı.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli malı alınması halinde üretime katkı olacağını ve ülkenin kazanacağını söyledi.
"Ne kadar çok üretirsek o kadar zengin bir ülke oluruz." diyen Ürkmezer, "Üretimden uzaklaşırsak bir o kadar dışa bağımlı oluruz. Yerli malını ne kadar çok tercih edersek biz de o kadar başarılı bir ülke konumuna geliriz. Bu konuda çocuklarımızı bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlik umarım amacına ulaşmıştır." diye konuştu.
Filografi kursu
Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan filofrafi kursuna yoğun ilgi olduğu bildirildi.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede fazla tanınmayan bu sanatı yaşatmak için kursiyerlerin eğitim aldığını belirtti.
Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından teller geçirilip belli örgü teknikleri kullanılarak çeşitli desenler meydan getirilmesi sanatı olan filografi kursunda eşsiz tablolar ortaya çıkıyor. Filografi kursuna katılanlar, hem yeni bir meslek kazanmak, hem de ülkemizde fazla tanınmayan ve sabır gerektiren bu sanatı yaşatacaklar."