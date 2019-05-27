Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

Safranbolu
Belediye Başkanı Elif Köse
, Safranbolu Kültür ve turizm Vakfı tarafından hazırlanan "Tünel 1465" Projesi kapsamında tünellerde incelemede bulundu.
Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köse, yaptığı açıklamada, kültür varlıklarının altında gün yüzüne çıkmamış, günümüze kadar ayakta kalmış değişik uzunluklarda tünellerin de yer aldığını ifade eden Köse, Akçasu Deresi boyunca taş kemerler vasıtasıyla kurulan, kentin atık su giderleriyle kanalizasyon işlevlerini yerine getirmesi için yapılmış tünellerin, birçok anıt eseri de üstünde taşıdığını belirtti.
Köse'den SAKEM'e ziyaret
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) Emek Şubesini ziyaret etti.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, daha sonra Karabük
Üniversitesi (KBÜ) Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde eğitim gören ve seramik atölyesinde eğitim alan 103 öğrenciyle buluştu.
Köse, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, okulun dışında böylesi güzel etkinliklere katılmalarının sevindirici olduğunu dile getirdi.