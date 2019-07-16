Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

Safranbolu
Belediye Başkanı Elif Köse
, "Hoş Geldin Bebek
" projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.
Yılmaz, Açıkgöz, Çelikbaş ve Çelik ailelerini ziyaret eden Başkan Köse, tebriklerini iletti.
Gelecek nesillere iyi bir Safranbolu bırakmak için çalıştıklarını anlatan Köse, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Bütün çabamız çocuklarımızın geleceğini inşa etmek. Onlara çok daha güzel bir dünya bırakabilmektir. Bu kapsamda Kültür Müdürlüğümüz ile yeni çocukları olan ailelerimizi ziyaret ediyor ve onların mutluluklarına ortak oluyoruz. Bugün Yılmaz, Açıkgöz, Çelikbaş ve Çelik ailelerimizin birbirinden güzel evlatlarını görmeye gittik. Ailelerin bizlere olan yakınlığı ve memnuniyeti tabii ki tüm ekibimizi de çok mutlu etti. Bu bağlamda yakın zamanda doğan Birsen, Büşranur, Gözde, Kumsal isimli evlatlarımıza sağlıklı huzurlu bir ömür diliyor, ailelerine, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
"Yaz kurslarını ziyaret"
Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde (SAKEM) başlayan yaz kurslarını ziyaret etti.
Popüler Mutfak, Ahşap Boyama, İngilizce, Çini İşlemeciliği ve Tezhip gibi kursları ziyaret eden Başkan Köse, kursiyerlere kolaylıklar diledi.
8-10 yaş gurubu popüler mutfak kursiyerleri ile çeşitli yemekler yapan Köse, çocuklarla uzun süre ilgilendi.
Satrançta SAKEM başarısı Karabük
ve ilçelerinde düzenlenen satranç turnuvasında SAKEM satranç kursu öğrencileri derece elde etti.
Turnuvalarda kursu öğrencilerinden Kayra Umut Deniz 1. Tunahan Aslan 2. oldu.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızla gurur duyuyorum." dedi.
SAKEM tarafından verilen yüzlerce kurstan birisi olan satrançta kursiyerlerin başarılı olduklarını görmenin kendilerini ziyadesi ile mutlu ettiğini ifade eden Başkan Köse, "SAKEM'de her dönem çok sayıda kurs veriyor ve yıl boyunca binlerce kursiyeri ağırlıyoruz. Tabii ki yarınımızın teminatı çocuklarımızı da unutmuyoruz." ifadelerine yer verdi.