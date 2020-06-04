Safranbolu Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işini kaybeden kişilere bağışlar ve 3 bin 500 koli kuru gıda ve hijyen malzemesi ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi ile ulaştırılan yardımların dışında, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubuna iki araç ve dört çalışanla aktif olarak yardımcı olunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye tarafından kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamaktan mutlu olduklarını bildirdi.

Safranbolu Belediyesinden "Askıda Fatura" uygulaması

Safranbolu Belediyesi, faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için "Askıda Fatura" uygulaması başlattı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan titiz incelemenin ardından belirlenen faturaların bir kısmı hayırsever kişi tarafından ödendi.