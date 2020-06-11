Safranbolu Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Karabük'te, Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçe genelinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kamu ve sağlık kuruluşları, camilerin içleri, şadırvanlar ve tuvaletleri, okullar ve çevresi, meydanlar, parklar ve yaya kaldırımları, toplu taşıma araçları ile duraklar dezenfekte edildiği bildirildi.

Açıklamada, pandemi süresince dezenfekte çalışmalarında 230 farklı noktada 98 bin 200 litre dezenfektan kullanılarak yaklaşık 315 bin metrekareye yakın alanda dezenfeksiyon çalışması yapıldığı ve normalleşme süreci ile faaliyete geçen 817 işletmenin ise dezenfekte edildiği kaydedildi.

Otobüs terminalinde yenileme çalışmaları

Belediye Başkanı Elif Köse, otobüs terminalindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Köse, yaptığı konuşmada, ilçenin turizme açılan kapılarından birisi olan otobüs terminalinin Safranbolu'ya yakışır bir hale gelmesi için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Yenileme çalışmalarının kısa bir süre içinde biteceğini belirten Köse, "Terminaliniz yeni yüzüyle gelen misafirlerimizi karşılarken artık içimiz çok rahat olacak." dedi.

İnceleme ziyaretinde Başkan Köse'ye, Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Fen İşleri Müdürü Sinan Çapraz ve İmar Müdürü Başak Dökmeci de eşlik etti.