Safranbolu Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Halk Masası aracılığıyla son bir yılda 4 bin 53 başvuru çözüme kavuşturuldu.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, asfalt, kent temizliği, peyzaj, su ve kanalizasyon gibi çeşitli konularda talep ve isteklerin belediye hizmet binası, meydan ve tarihi çarşıda bulunan halk masası birimlerine ulaştığını ve buradan da ilgili birimlere iletildiğini belirtti.

Köse, Safranbolu'da yaşayan vatandaşlara hizmetin en iyisini sunabilmek için çalıştıklarını aktararak, "Amacımız daha yaşanılır bir Safranbolu. Hemşehrilerimiz 153 No'lu ücretsiz hattımızdan bizlere ulaşmaya devam edebilirler." ifadesini kullandı.

Çiçekler toprakla buluşuyor

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, belediyenin kendi üretimi olan çiçekleri kentin çeşitli yerlerine ekmeye başladı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de ilçenin çeşitli bölgelerine çalışmalarına devam ediyor.

Gerek belediye çalışma programı gerekse vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda iş programını yürüten ekipler, Sadri Artunç Caddesi'nde yaya geçidi, Bağlarbaşı Mahallesi'nde asfalt ve asfalt yama, Şahbey Deresi'nde yol genişletme, İzzetpaşa Mahallesi'nde taş duvar çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Safranbolu Belediyesi tarafından, askerlik görevini yapacak gençlere içinde kişisel ihtiyaçların bulunduğu çanta hediye ediliyor.