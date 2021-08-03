Safranbolu Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı teknik heyeti, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Terme kentinde 23 Eylül-2 Ekim'de yapılacak dünya şampiyonası için ilçede kampa giren takımın teknik direktörü Osman Çarkçı, burada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, sporcuların da burayı çok sevdiğini kaydetti.

Çarkçı, desteklerinden dolayı Başkan Köse'ye teşekkür etti.

Köse de takımın dünya şampiyonasında başarı sağlayacağını belirtti.

Safran Çocuk Oyun Evi faaliyetlerini sürdürüyor

Safran Çocuk Oyun Evi'nde çocukların eğlenerek öğrenmeye ve kaliteli zaman geçirmeye devam ettiği bildirildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren oyun evinin randevu sistemiyle hafta içi 09.00-12.00 ve 14.00-17.00, cumartesi günleri ise 09.00-13.00 saatlerinde hizmet verdiği belirtildi.

4-7 yaş aralığındaki çocukların oyun evinden günde en fazla 3 saat, haftada ise 3 gün yararlanabildiği kaydedildi.