Safranbolu Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Tarihi Çarşı'da ulaşımı zor sokaklara yangın dolabı yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Elif Köse, tarihi yerleşim bölgesindeki bazı sokakların dar ve yapılarının ahşap olmasından ötürü çıkabilecek yangının hızla yayılma riski taşıdığına dikkati çekti.

Vatandaşların kurulan tertibatı çok kolay kullanabileceklerini aktaran Köse, "Bölgedeki halkı ve tarihi dokuyu korumak zorundayız. Kentimiz, vatandaşlarımızın büyük katkıları ve gerçekleştirdiği çalışmalarla 'Korumanın Başkenti' unvanını almıştır. Koruma bilincinin üst seviyede olduğu Safranbolu'muzda belediye olarak biz de aynı bilinçle elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bundan da öte vatandaşımızı koruyabilmeliyiz. Bu amaçla dolapları yerleştirdik ama kullanılmasına inşallah gerek olmaz." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da içme suyu hattı çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu hattı imalatı işlemlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce (DSİ) yapımı biten 2 içme suyu deposunun belediye devredilmesinin ardından ekipler, Bostanbükü köyünden Barış ve Musalla mahallelerine dahil edilen bölgeye içme suyu verebilmek için yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı işlemlerine başladı.

Bölgedeki vatandaşlar artık Safranbolu Belediyesinin imkanlarıyla getirilen içme suyunu kullanacak.