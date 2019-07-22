Safranbolu Belediyesinden üniversite adaylarına destek
58 dakika önce
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Safranbolu'da bulunan özel liselerin de katkılarıyla, üniversite sınavına giren ve tercih yapacak öğrencilere destek olmak amacıyla "Tercih Alanı" oluşturulacak.
Safranbolu Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:29 Kaynak: AA
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Safranbolu'da bulunan özel liselerin de katkılarıyla, üniversite sınavına giren ve tercih yapacak öğrencilere destek olmak amacıyla "Tercih Alanı" oluşturulacak.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "23-28 Temmuz tarihlerinde Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) Aslanlar Bahçesi'nde saat 10.00 ila 16.00 arasında gerçekleştirilecek olan programa, ilgili tarihlerde üniversite öğrenci adaylarını ve ailelerini bekliyoruz" denildi.
Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınav giriş yeri sorgula! Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Son Dakika! Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu