Son Dakika Haberleri: Safranbolu Belediyesinden üniversite adaylarına destek
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Safranbolu Belediyesinden üniversite adaylarına destek

58 dakika önce

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Safranbolu'da bulunan özel liselerin de katkılarıyla, üniversite sınavına giren ve tercih yapacak öğrencilere destek olmak amacıyla "Tercih Alanı" oluşturulacak.

Safranbolu Belediyesinden üniversite adaylarına destek, System.String[]
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Safranbolu'da bulunan özel liselerin de katkılarıyla, üniversite sınavına giren ve tercih yapacak öğrencilere destek olmak amacıyla "Tercih Alanı" oluşturulacak.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "23-28 Temmuz tarihlerinde Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) Aslanlar Bahçesi'nde saat 10.00 ila 16.00 arasında gerçekleştirilecek olan programa, ilgili tarihlerde üniversite öğrenci adaylarını ve ailelerini bekliyoruz" denildi.
Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:29 Kaynak: AA
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