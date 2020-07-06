Safranbolu Belediyesinden yangın eğitimi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesinden yangın eğitimi

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından köy halkına yangın eğitimi verildiği bildirildi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından köy halkına yangın eğitimi verildiği bildirildi.

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin Kuzyaka Köseler Köyü Muhtarı Şeref Yavuz'un eğitim talebi üzerine eğitim verildiğini söyledi.


Yangın çıktığından neler yapılması gerektiğine ve köyde alınması gereken önlemlere dair bilgilerin verildiğini ifade eden Köse, eğitimde köyde bulunan yangın ekipmanlarının tanıtımı ve nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildiğini kaydetti.


Köse, "Tedbirli davranışı için muhtar Şeref Yavuz'a ve eğitimi layıkıyla veren İtfaiye ekiplerimize çok teşekkürler. Felaket gelmeden evvel insanlarımıza tedbirli olmayı ve felaket kaçınılmaz hale geldiğinde durumla başa çıkmayı öğretmek birincil vazifelerimizden" dedi.


Başkan Köse, talep halinde tüm köy ve mahallelerde İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yeni ve kapsamlı eğitimler için hazır olduğunu sözlerine ekledi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesinden yangın eğitimi - Son Dakika
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