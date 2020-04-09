Karabük'ün Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için çeşitli noktalara yöresel dilin kullanıldığı uyarı afişleri astı.

Belediye ekiplerince farklı bölgelerde billboardlara yerleştirilen afişlerde, "Kapıyu gıygaşuk bırakma", "Bi hora geçü", "Evde dur abisinin" ve "Düzelü bee..." şeklinde ifadeler yer alıyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı hem dezenfeksiyon hem de hijyen açısından birçok önlem aldıklarını söyledi.

Tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşların biraz sıkılabildiğini belirten Köse, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada da takipçi sayımız oldukça fazla. Geçen hafta 1 milyondan fazla kişiye ulaştık. Bu da demek oluyor ki bizleri gurbetçi hemşehrilerimiz de takip ediyor. Bu sebeple sık sık özel paylaşımlar yaparak Safranbolu'muzun motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bu şivelerle yaptığımız şehir giydirmelerinin de sebebi buydu."

Köse, çalışma sonucunda olumlu dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Safranbolu yöresinin şivesi de oldukça özel. Bu şekilde reklam ünitelerine de giydirmelerimizi yaptık. Tekrar buradan halkımıza diyorum ki bu seferlik lütfen 'Kapıyı gıygaşuk bırakma.' ve 20 yaş altı gençlerimize de son sözümüz 'Evde kal abisinin.' olsun." dedi.