Safranbolu Belediyesinin hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesinin hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı - Son Dakika

Safranbolu Belediyesinin hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı

15 dakika önce

Avrupa Parlamentosunda AP), Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki gösteren Safranbolu Belediyesinin, tüm hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı.

Safranbolu Belediyesinin hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı, System.String[]

Avrupa Parlamentosunda AP), Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki gösteren Safranbolu Belediyesinin, tüm hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı.

Safranbolu Belediyesi 1. Başkanvekili Onur Varlı, yaptığı açıklamada, 10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılması sebebiyle bulunduğu şehirde, konaklayacağı evde üzerine basılıp geçilmek için bir halı gibi serilen Yunan bayrağını kaldırttığını hatırlattı.

Varlı, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanın da olsa hürmet lazımdır.' Irkçılığın her türlüsünün, herkese zarar vereceğini belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosunda (AP), Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki gösteren Safranbolu Belediyesinin, tüm hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı.

Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti
Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu Selçuk Ersoy, bölgede yaşananları anlattı Çin'de yaşayan Türk iş adamı canlı yayında koronavirüs kabusunu anlattı Çin'deki Türklerin tahliyesini sağlayacak olan "Koca Yusuf" yola çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 14:43:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu Belediyesinin hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]