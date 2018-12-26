Safranbolu Beyaz Örtüye Büründü
56 dakika önce
Safranbolu beyaz örtüye büründüKARABÜK - Tarihi evleri ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışıyla tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Safranbolu
beyaz örtüye büründü
KARABÜK - Tarihi evleri ile ünlü Karabük
'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışıyla tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı. Eşsiz güzelliğin oluştuğu Safranbolu'nun oluşturduğu manzara ise drone ile havadan görüntülendi.
Kent genelinde gece başlayan ve devam eden kar yağışı, Osmanlı'dan kalma tarihi konaklarıyla yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Safranbolu'da da etkili oldu. Kentin Tarihi Çarşı ve Bağlar
bölgesinde bulunan tarihi konaklar, hanlar ve hamamlar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
Kar yağışının keyfini yaşayan gençler ise bol bol kartopu oynayarak bu anın keyfini çıkarttı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:25 Kaynak: İHA
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