Son Dakika Haberleri: Safranbolu Beyaz Örtüye Büründü

Safranbolu Beyaz Örtüye Büründü

56 dakika önce

Safranbolu beyaz örtüye büründüKARABÜK - Tarihi evleri ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışıyla tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu beyaz örtüye büründü

KARABÜK - Tarihi evleri ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışıyla tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı. Eşsiz güzelliğin oluştuğu Safranbolu'nun oluşturduğu manzara ise drone ile havadan görüntülendi.
Kent genelinde gece başlayan ve devam eden kar yağışı, Osmanlı'dan kalma tarihi konaklarıyla yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Safranbolu'da da etkili oldu. Kentin Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar, hanlar ve hamamlar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
Kar yağışının keyfini yaşayan gençler ise bol bol kartopu oynayarak bu anın keyfini çıkarttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:25 Kaynak: İHA

Karabük, Kar, Safranbolu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek

Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:21:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu Beyaz Örtüye Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]