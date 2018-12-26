Son Dakika Haberleri: Safranbolu Beyaza Büründü

Safranbolu Beyaza Büründü

16 dakika önce

KARABÜK'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

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KARABÜK'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da gece saatlerinde başlayan ve hafif aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. Yağan kar zeminde tutmazken tarihi binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Çatıları beyaza bürünen konak, cami ve evler seyirlik bir manazar oluşturdu. Çinli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi'nde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Kar yağışı altında hatıra fotoğrafı da çekilen turistler büyük mutluluk yaşadı. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:50 Kaynak: DHA

Kar, Safranbolu, Güncel
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