Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 1188 personel, kan bağışında bulundu.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 27- 28 Şubat ve 6-7 Mart tarihlerinde Karabük Kızılay Şubesince Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı kışlasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun seminer verilerek kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışı kampanyasına, gönüllülük esasına göre 1188 personel destek verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da 1188 Mehmetçik kan bağışı yaptı - Son Dakika