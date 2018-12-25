Safranbolu'da 170 Yıllık Tarihi Konaktan Geriye İskeleti Kaldı
1 saat önce
Safranbolu'da 170 yıllık tarihi konaktan geriye iskeleti kaldı Gün ağarması sonrası yanan konağın hasarı ortaya çıktıKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangın sonrası 1850'li yıllarda yapılan 3 katlı tarihi konaktan geriye binanın iskeleti kaldı.
Safranbolu
'da 170 yıllık tarihi konaktan geriye iskeleti kaldı
Gün ağarması sonrası yanan konağın hasarı ortaya çıktı
KARABÜK - Karabük
'ün Safranbolu ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangın sonrası 1850'li yıllarda yapılan 3 katlı tarihi konaktan geriye binanın iskeleti kaldı. Yangın sonrası ortaya çıkan manzara ise drone ile havadan görüntülendi
İlçeye bağlı Atatürk
Mahallesi Kirişçi sokak üzerinde bulunan Müjgan Şenol'a ait yaklaşık 170 yıllık konakta sabah karşı henüz nedeni belirlenmeyen bir şekilde yangın çıkmıştı. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası söndürülen yangının dehşet verici görüntüleri gün ağarınca ortaya çıktı.
Drone ile havadan görüntülenen konaktan geri ise adeta harabeye dönmüş bir hal aldığı gözlendi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği tarihi konakta yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak polis ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:54 Kaynak: İHA
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