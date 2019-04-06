Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da 2 Ev Yandı

Safranbolu'da 2 Ev Yandı

1 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkan yangın kısa sürede bitişiğindeki iki binaya sıçradı.

Safranbolu'da 2 Ev Yandı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkan yangın kısa sürede bitişiğindeki iki binaya sıçradı. 2 ev kullanılmaz hale gelirken, bir binanın çatısında hasar oluştu.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Güney köyünde çıktı. Tuna Tükel'e ait evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sarıp yanındaki Bayram Soykal'a ait eve sıçradı. Evlerde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirirken, alevlerin bir kısmı yine binaların yanında bulunan Tuna Tükel'in amcası Kazım Tükel'in evinin çatısına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmayla söndürdüğü yangında 2 ev kullanılmaz hale gelirken. Kazım Tükel'e ait evin çatısında ise hasar oluştu. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:47 Kaynak: DHA

Sabah, Safranbolu, Güncel
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