Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
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Safranbolu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

Safranbolu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu, System.String[]
Safranbolu, Karabük, Akkışla, 3. Sayfa
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi'nde Ahmet ve Mehmet Akmehmetoğlu isimli kardeşlere ait iki katlı ahşap evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlerin hızla tüm evi sardığı yangını fark eden köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede Orman İşletme arazözü ve Eflani Belediyesi su tankeri yangına müdahale etti. Çıkan yangın sonrası 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kül olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:24 Kaynak: İHA
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