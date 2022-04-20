Safranbolu'da 23 tarihi yapının restorasyonu tamamlandı - Son Dakika
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Safranbolu'da 23 tarihi yapının restorasyonu tamamlandı

20.04.2022 13:02
Safranbolu'da 23 tarihi yapının restorasyonu tamamlandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 23 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmaları bitti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 23 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmaları bitti.

Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla onaylanan Safranbolu Asmaaltı Sokak'taki 23 tescilli yapının cephesi restore edildi.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Safranbolu'yu önemli kılan, kent ölçeğinde korunuyor olması. Bunu, mimari tasarımına borçluyuz. Geçmişten korunarak gelen Tarihi Çarşı bölgesinin, korunarak devam etmesi için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu kapsamda tamamladığımız restorasyon, binaların tamamen aslına uygun şekilde yapıldı." ifadelerini kullandı.

Köse, geçen yıl ekim ayında başlanarak tamamlanan restorasyon sonunda ortaya çıkan dükkanların açılışının, 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde yapılacağını kaydetti.

Safranbolu'da 23 tarihi yapının restorasyonu tamamlandı
Safranbolu'da 23 tarihi yapının restorasyonu tamamlandı
Safranbolu'da 23 tarihi yapının restorasyonu tamamlandı

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UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Karabük, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da 23 tarihi yapının restorasyonu tamamlandı - Son Dakika


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