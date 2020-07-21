Safranbolu'da 3 bin 566 aileye gıda ve temizlik kolisi yardımı yapıldı - Son Dakika

Safranbolu Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'nin 31 Mart-13 Temmuz tarihlerinde 3 bin 566 aileye gıda ve temizlik kolisi desteği verdiği bildirildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, Safranbolu Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'nin Safranbolu Vefa Destek Grubu'na da destek verdiğini belirtti.

Halka destek olmak için kurdukları merkezin işlevini en hızlı ve doğru şekilde sürdürerek insanlara ulaştığını ifade eden Köse, "Olası yeni bir salgın halinde, edindiğimiz tecrübelerin de ışığında merkezimizi yeniden hizmet vermek üzere hazırlıklı tutacağız." dedi.

Öte yandan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı sonrasında yeni yüzüyle açılacak Hayır Çarşısı'na vatandaşlardan kıyafet bağışı kabul edileceği belirtilerek, "Bağışlanacak kıyafetler hijyenik, ütülü ve paketlenmiş olarak mesai saatleri içerisinde ve görevli kontrolüyle Hayır Çarşısı'na teslim edilebilir." denildi.