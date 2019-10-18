Safranbolu'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Safranbolu Kanuni Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.



Törene, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kurum amirleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.



Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, dünyada değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını söyledi.



Değişim ve dönüşümde bilgiyi ekonomiye çevirmenin ülkenin, kalkınmışlığıyla eşdeğer anlama geldiğini ifade eden Gümüş, "Türkiye olarak artık tüketen bir ülke değil, üreten bir ülkeyiz. Üreten bir ülke olmanın da dinamikleri genç yaşta yeni icatların ortaya konulması, inovatif düşüncenin hayata geçirilmesiyle mümkün olmakta" diye konuştu.



Buradaki projelerin inovasyonun ilk başlangıcı olacağını aktaran Gümüş, şöyle konuştu:



"Gençlerimizin buluşlarının daha farklı yöntem ve tekniklerle ete kemiğe büründürerek ülkemiz adına ileride ekonomik değer kazanacağı, bu ekonomik değerinde ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacağını umut ediyoruz. Bu tür projelerin yaygınlaşması adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarımızda bu projeleri destekliyoruz. Daha yeni ve güncel projelerin ortaya çıkması için de sürekli fikirler üretiyoruz."



Konuşmanın ardından projenin açılış yapılıp, projeler hakkında bilgi alındı. - KARABÜK