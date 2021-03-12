Safranbolu'da 41 öğrenci İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirdi - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 41 öğrenci, İstiklal Marşı'nın birer dizesini okudu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırlandı.
Sosyal medya platformlarında da yayınlanan klipte, öğrenciler ayrı ayrı İstiklal Marşı'nın 41 mısrasını seslendirdi.
Klipte, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinden de görüntüler yer aldı.
Kaynak: AA
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