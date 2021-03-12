Safranbolu'da 41 öğrenci İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirdi - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy 'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti