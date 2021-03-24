Safranbolu'da 7 yeni halk otobüsü sefere başladı - Son Dakika

Safranbolu Belediyesince elektronik ücret toplama sistemiyle entegre hale getirilen 7 yeni halk otobüsü, bugünden itibaren seferlere başladı.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 kişi kapasiteli otobüslerin sefere başladığını bildirdi.

Ulaşımdaki aksamaları önlemek için belediye yatırımıyla son model halk otobüsleri aldıklarını belirten Köse, "Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak otobüslerimiz Safranbolu'muza hayırlı olsun." dedi.