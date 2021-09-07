Son dakika haberleri! SAFRANBOLU'DA AÇIK HAVADA BELGESEL FİLM KEYFİ - Son Dakika

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KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 22'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmlerinin gösteriminin yapılacağı 'Açık Hava Sinema Geceleri' başladı.

Safranbolu ilçesinde 22'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmlerinin gösterimlerine başlandı. 'Minderini Al Gel' sloganı ile 7-15 Eylül tarihlerinde Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlikte ödüllü belgesel ve sinema film gösterimlerine yer verilecek. Her akşam 19.30 - 22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan belgesel ve film gösterimleri ile vatandaşlar ödüllü belgesel ve sinema filmleriyle buluşacak. Çimlere oturanlar belgesel filmleri izlemenin keyfini çıkardı.