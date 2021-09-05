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Safranbolu'da "Acil Yardım Hattı" iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Safranbolu'da "Acil Yardım Hattı" iş birliği protokolü imzalandı

05.09.2021 13:12
Safranbolu'da

Safranbolu Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında "Acil Yardım Hattı" iş birliği protokolü imzalandı.

Safranbolu Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında "Acil Yardım Hattı" iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, makam odasında düzenlenen imza törenine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü katıldı.

Köse, törende yaptığı konuşmada, özellikle Türkiye'de son yıllarda artış gösteren kadına şiddet vakalarına karşı ortak çalışma yapmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Belediye olarak çeşitli sosyal destek projeleri üretmeye devam ettiklerini belirten Köse, "Bu protokol işin başka bir boyuta taşınmasını sağlayacak. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun başarılı şekilde yürüttüğü tüm çalışmalar gibi Acil Yardım Hattı'nın bundan sonra bir elinin Safranbolu'da olacağını biliyoruz. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Güllü de kadına karşı şiddetin önlenmesinde en etkin rolün devlet politikası olduğuna inandığını kaydetti.

Bu politikanın yasal mevzuatının uygulanmasında yerel yönetimlerin önemine işaret eden Güllü, "Safranbolu Belediye Başkanımıza protokolü kabul ettikleri için teşekkür ederim. Her bir adımın çözüm olduğuna inanıyorum. Yola çıkarken dedik ki mücadele kazandırır. 'Türkiye'nin yarısı olarak, kazanacağız.' diyoruz." açıklamasında bulundu.

Safranbolu, Elif Köse, Türkiye, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da 'Acil Yardım Hattı' iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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