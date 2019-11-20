Safranbolu'da ağaç budama çalışması

Safranbolu Belediyesi tarafından mevsim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesi için ağaç budama çalışmaları başlatıldı.



Belediyeden yapılan açıklamada, budama çalışmalarında teknik elemanlarca hazırlanan ağaç budama takviminin esas alındığı belirtildi.



Vatandaşları taleplerinin de değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kış ayının gelmesi ile birlikte yol kenarlarında park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor. Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi ile birlikte ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile kırılıp herhangi bir zarar vermemesi için budama çalışmaları devam edecek."



Eğitimli ve uzman personelle devam eden çalışmaların mevsim şartlarına göre düzenli olarak yapılacağı da bildirildi. - KARABÜK