Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da akaryakıt istasyonları denetlendi
Son Dakika Güncel Haber

Safranbolu'da akaryakıt istasyonları denetlendi

2 saat önce

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçedeki akaryakıt istasyonlarındaki yangın önlemleri denetlendi.

Safranbolu'da akaryakıt istasyonları denetlendi, System.String[]

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçedeki akaryakıt istasyonlarındaki yangın önlemleri denetlendi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması için birçok alanda denetimler yaptıklarını söyledi. Denetimlerde, alınan tedbirlerin güncel ve aktif olduğu, kullanılan ekipmanların bakım ve ölçümlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edildiğini ifade eden Köse, birinci önceliklerinin insan sağlığı ve güvenliği olduğunu belirtti. Belediye olarak tüm birimler ile Safranbolu ve vatandaşların kaliteli, iyi ve güvenli hizmeti alabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Köse, şunları kaydetti:


"İtfaiye Müdürlüğümüz şehrin değişik noktalarında bulunan akaryakıt istasyonlarında kapsamlı denetimler yaptı. Denetimlerde, paratonerlere ilişkin kontroller yapılarak topraklamaların yapılıp yapılmadığını inceledik. Yangın tüpleri, yangın vanaları ve yangın dolaplarının durumunu kontrol edildi. Ayrıca herhangi bir yangında enerji kesme butonlarının olup olmadığının kontrolleri yapıldı. Enerji kesme butonu benzin istasyonlarında oldukça önemli. Bu konuda gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde de bulunuldu."


Köse, kontrollerin periyodik olarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - KARABÜK

Safranbolu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de gemi yangını; 34 kişi yaşamını yitirdi
Cezaevinden firar etti, molotofkokteyli atarak evden çıkardığı eşini öldürdü İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:13:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da akaryakıt istasyonları denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]