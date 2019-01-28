Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da "Aktif İş Günü Hizmetleri İş Birliği" Protokolü

Safranbolu'da "Aktif İş Günü Hizmetleri İş Birliği" Protokolü

54 dakika önce

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM), Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ile Karabük Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) arasında "aktif iş günü hizmetleri iş birliği" protokolü imzalandı.

Safranbolu'da
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM), Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ile Karabük Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) arasında "aktif iş günü hizmetleri iş birliği" protokolü imzalandı.

Safranbolu Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve "pilot bölge" seçilen Safranbolu'da "Sıfır Atık Projesi" çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belediye olarak başlattıkları "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyasıyla bez torba dağıttıklarını ifade eden Ürkmezer, "Bu kapsamda ilk etapta 20'şer kişilik 4 grup halinde dikiş makinesi operatörlüğü kursu açmayı hedefliyoruz. Bu kursiyerlerimize aynı zamanda günlük cep harçlığı niteliğinde ödeme yapılacak. Yine file örme ile ilgili bir kursumuz olacak. Burada da 15 kursiyerimiz file örmeyi öğrenerek hem aile bütçesine katkıda bulunacaklar hem de bir meslek sahibi olacaklar." diye konuştu.

Ürkmezer, kurslarla birlikte çok daha fazla bez çanta ve fileyi vatandaşlara hediye edebileceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:00 Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Safranbolu, Güncel
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