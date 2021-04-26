Safranbolu'da altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı gibi altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekiplerin halkın sağlıklı ve kesintisiz su içebilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Amacımız, ilçemizi çok daha temiz suya ve alt yapıya kavuşturmak. Bu bağlamda arkadaşlarımız var güçleriyle çalışmalara devam ediyor. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde ekiplerimiz, eskiyen su hatlarını yeniliyor ve her türlü su arızasına anında müdahale ederek, vatandaşımızı su kesintileriyle zor durumda bırakmamak için gayret ediyor." ifadelerini kullandı.

Köse, su kalite kontrol test analizlerinin de düzenli yapıldığını bildirdi.