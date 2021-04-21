SAFRANBOLU'DA APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI - Son Dakika

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü apartman karantinaya alındı.
Safranbolu Esentepe Mahallesi'ndeki Cebecikent Sitesi A Blok'ta birden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. Temaslı sayısının da fazla olması üzerine apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bugün başlayan karantina 30 Nisan günü sona erecek.
Kaynak: DHA
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