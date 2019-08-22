Safranbolu'da araç yangını
1 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan bir otomobilde hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:18 Kaynak: AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan bir otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kaya Erdem Caddesi'nde park halindeki, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin motor kısımında çıkan yangın diğer sürücülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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