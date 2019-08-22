Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da araç yangını
Son Dakika Güncel Haber

Safranbolu'da araç yangını

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan bir otomobilde hasar meydana geldi.

Safranbolu'da araç yangını, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan bir otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kaya Erdem Caddesi'nde park halindeki, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin motor kısımında çıkan yangın diğer sürücülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kritik atamalar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayan baba: Yardım isteme, anneniz ölüyor Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:49:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da araç yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]