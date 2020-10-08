Safranbolu'da asfalt çalışması - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından altyapısı tamamlanan köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Değirmencik köyü yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 1,8 kilometre asfalt yapılacak olan yolun 1,3 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Nebioğlu köyü yolunda da asfalt çalışmaları devam ediyor. Toplamda 2,5 kilometre asfalt yapılacak olan yolun 1,55 kilometrelik kısmı asfalt yapıldı.