Safranbolu'da ödüllü atık pil toplama kampanyası - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP-DER) işbirliği ile "Okullararası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması" düzenlendi.
Okullarda çevre bilinci aşılamak ve öğrencilere atık pil toplama alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, Emek Ortaokulu, Zati Ağar İlkokulu ve Ali Baba Anaokulu katılım sağladı.
Toplam 240 kilogram atık pil toplanan yarışmanın 2020-2021 eğitim öğretim yılında da gerçekleştirileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:21 - Kaynak: AA
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