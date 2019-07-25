Safranbolu'da atık yağlar toplanmaya başlandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başlatılan çalışmayla bitkisel atık yağlar toplanmaya başlandı.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:15 Kaynak: AA
'ün Safranbolu
ilçesinde başlatılan çalışmayla bitkisel atık yağlar toplanmaya başlandı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse
, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan bitkisel atık yağlarını lavabolardan dökmeyip biriktirmelerini istedi.
Biriken atık yağların Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezileri (SAKEM), pazar yerleri ve zabıta noktasında bulunan mavi bidonlara boşaltılabileceğini ifade eden Köse, "Bir litrelik atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğini düşünürsek, bu konuya tüm Safranbolu olarak sahip çıkmamızın daha da önemli olduğu anlaşılacaktır. Çevre kirliliğine el birliği ile son vermemiz gerekiyor. 'Korumanın Başkenti' unvanına sahip bu şehir bunu başaracaktır." dedi.
Köse, amaçlarının gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir kent bırakmak olduğunu belirterek, herkese verecekleri katkılardan dolayı teşekkür etti.
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