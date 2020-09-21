Safranbolu'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinleri kapsamında belediye çalışanları ve bazı vatandaşlar işe yürüyerek ya da bisikletleriyle gitti.

Mesaiye yürüyerek giden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bugün belediye çalışanları başta olmak üzere bazı vatandaşların işe yürüyerek ya da bisikletleriyle geldiğini söyledi.

"Safranbolu için harekete geç" sloganı ile herkesi daha az motorlu araç kullanmaya davet eden Köse, "Çevre kirliliği ve iklim değişikliklerine dikkat çekmek için sürekli bu konuları gündeme getiriyoruz. İnsanları duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Böyle önemli, güzel ve herkesçe merak edilerek ziyarete gelinen tarihi bir şehirde daha az araç, daha fazla bisiklet kullanımı ile tarihi şehrimizin daha sakin herkese daha fazla saygılı, herkesin eşit ve birbirini yormadan trafikte olabilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Köse, amaçlarının bir günlük de olsa motorlu araç kullanımını minimuma indirmek olduğunu sözlerine ekledi.