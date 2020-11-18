Safranbolu'da baca temizliği uyarısı - Son Dakika

Safranbolu'da baca temizliği uyarısı

18.11.2020 13:36
Safranbolu'da baca temizliği uyarısı, System.String[]

Safranbolu Belediyesi tarafından karbonmonoksit ve baca yangınlarına karşı baca temizliği uyarısında bulunuldu.

Safranbolu Belediyesi tarafından karbonmonoksit ve baca yangınlarına karşı baca temizliği uyarısında bulunuldu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ölümle sonuçlanan soba zehirlenmeleri ve konut yangınlarının büyük kısmının bacalardan kaynaklandığını belirtti.

Kış aylarında lodostan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ve yangınlar konusunda kentin çeşitli yerlerine uyarıcı afişler asılarak vatandaşların bilgilendirildiğini ifade eden Köse, "Safranbolu genelinde iş yerleri ve konutlar için baca temizliğinin önemi, elektrik tesisatının günün şartlarına uygun hale getirilmesi, yangın tüpü kullanım şartları ve itfaiye araçlarının geçişini engelleyen araç parkları hakkında uyarıcı afişler asılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Konut ve işyerlerinde gerek kalorifer gerekse soba bacalarının periyodik olarak temizletilmesinin öncelikle can güvenliği açısından büyük önem taşıyor. İtfaiye Müdürlüğü olarak baca yangını ve baca kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçmek için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızın da baca temizliği konusunda duyarlı olmaları gerekiyor. Kendimizin ve ailemizin güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceğini kesinlikle unutmamalıyız" dedi. - KARABÜK

Safranbolu'da baca temizliği uyarısı
Safranbolu'da baca temizliği uyarısı

Safranbolu, İtfaiye, Yangın, Soba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da baca temizliği uyarısı - Son Dakika


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