Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da baca yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Safranbolu'da baca yangını korkuttu - Son Dakika

Safranbolu'da baca yangını korkuttu

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın korkuttu.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Gecekuşu Sokak'ta Kadir Yaşar Dursun'a ait evin bacasında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. - KARABÜK

İsmetpaşa Mahallesi, Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
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