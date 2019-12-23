Safranbolu'da balıkçılar denetlendi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından balık pazarında hizmet veren balıkçılara yönelik denetim yapıldı.



Safranbolu Belediyesi vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürürken, denetimde Belediye Veteriner Hekimi Kubilay Bağ da hazır bulundu.



Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Balıkların taze bir şekilde sunulması için denetimlerini sürdüren Safranbolu Belediyesi Veterineri ve Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın gıda ürünlerini en uygun şekilde tüketebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu gün gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ise balıkçı esnafımızın ruhsatını, dükkanın ve satış yapan personelin hijyenini, tezgahlarda satılan balıkların tazeliğini, vatandaşlara sunumuna uygunluğunu kontrol ettik. Tespit ettiğimiz eksikliklerin kısa sürede tamamlanması yönünde uyarılarda bulunduk" denildi. - KARABÜK