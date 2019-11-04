Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da "Başarıda Anne-Baba Rolleri" semineri
Son Dakika Güncel Safranbolu'da 'Başarıda Anne-Baba Rolleri' semineri

Safranbolu'da "Başarıda Anne-Baba Rolleri" semineri

6 saat önce

Safranbolu'da eğitim öğretimde başarının üst düzeylere çıkartılması için öğrenci velilerine "Başarıda Anne Baba Rolleri" semineri verildi.

Safranbolu'da

Safranbolu'da eğitim öğretimde başarının üst düzeylere çıkartılması için öğrenci velilerine "Başarıda Anne Baba Rolleri" semineri verildi.


Safranbolu Abdurrahman Yerlikaya Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, çocuğun davranışlarını ve okul başarısını etkileyen nedenler arasında en önemlisinin aile faktörü olduğunu söyledi.


Aile ortamı ve ilişkilerinin çocuğun sadece okul başarısında değil tüm gelişim evrelerinde etkili olduğunu ifade eden Gümüş, "Çocuğun sağlıklı kişilik özellikler geliştirebilmesi, anne ve babanın çocuklarıyla ilişkilerinde onların kişilik gelişimlerini özgürce geliştirebilme imkanı sağlayacak ortamları oluşturabilmeleriyle mümkün olabilecektir" dedi.


Gümüş, ailelerin çocuklarından haklı olarak onlardan başarı beklemekte olduklarını aktararak, şunları kaydetti:


"Ancak çocuğun okul başarısı nasıl sağlanır? Başarıda hangi faktörler rol oynamaktadır? Bu konuda kendilerine düşen sorumluluklar nelerdir? gibi sorulara cevap verebilecek bilinç ve bilgiyi edinmeleri gerekmektedir. Öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca öğrencinin başarısını sadece derslerden aldığı notlarla değerlendirmek elbette yeterli değildir. Çocuğun hayatında mutlu yaşaması istediği faaliyetleri yapabilmesi, okulda ders dışı faaliyetleri, arkadaşları ile dostlukları, sanat ve spor dallarından birinde gösterdiği ilerleme de bir başarı olarak değerlendirilmeli ve en önemlisi doğru rol model olunmalıdır." - KARABÜK

Safranbolu, Gümüş, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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