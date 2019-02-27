Safranbolu'da Bayrak, Afiş, Flama Asmak Yasak

KARABÜK Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, yerel seçimler öncesi siyasi parti temsilcilerinin Tarihi Çarşı bölgesinde bayrak, afiş, flama asmama ve müzik çalmama kararı aldığını açıkladı.

KARABÜK Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, yerel seçimler öncesi siyasi parti temsilcilerinin Tarihi Çarşı bölgesinde bayrak, afiş, flama asmama ve müzik çalmama kararı aldığını açıkladı.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, insanların doğal ve kültürel güzellikleri görmek ve eski yaşantının devam ettiğini görmek için Safranbolu'ya geldiğini söyledi. Safranbolu'da güvenli bir seçim için bütün hazırlıkları tamamladıklarını belirten Ürkmezer, "Bütün siyasi parti temsilcileriyle bir toplantı yaptık. Sağ olsunlar kendileri gündeme getirdi. 'En azından sesli propaganda faaliyeti kullanmayalım, bayrak, afiş ve flama çalışması yapmayalım' dediler. Bütün siyasi parti temsilcileri ortak karar aldılar. Biz de ona saygı duyduk, onları destekledik. İnşallah gelen turistlere o kalabalık ortama fazla muhatap olmadan sadece Safranbolu'nun tarihi dokusunu yaşamasını istiyoruz. İnşallah hedeflediğimiz turist sayısına ve kaliteye en kısa zamanda ulaşırız" dedi. - K

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