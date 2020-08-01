Safranbolu'da bayram bereketi - Son Dakika

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların öne çıktığı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenlerin tercih ettiği, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından söz ettiren ilçe, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yabancı turistlerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan gelenlerin akınına uğradı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerin yüzde 80'i doldu.

"Misafirlerimizin rahat etmesi için 24 saat görevdeyiz"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçmiş bayramlar kadar olmasa da ilçede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kovid-19 süreciyle ilgili her türlü tedbirleri aldıklarını, sürekli denetimlerin yapıldığını anlatan Köse, "Yoğunluk, esnafımızın yüzünü güldürüyor. Özellikle Kovid-19 konusunda esnafımızla iş birliği içindeyiz. Misafirlerimizin rahat etmesi için 24 saat görevdeyiz." diye konuştu.

Köse, Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olan Safranbolu'yu tercih edenlerin memnun ayrıldığını sözlerine ekledi.