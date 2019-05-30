Safranbolu'da bayram temizliği mesaisi

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeni ile kentte mahalle, cadde, meydan, mezarlık ve parklarda temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeni ile kentte mahalle, cadde, meydan, mezarlık ve parklarda temizlik çalışmalarını hızlandırdı.



Dünya Kenti olan Safranbolu'nun sadece han, hamam, doğa ya da tarihi ile değil, cadde ve sokaklarının temizliği ile de ön planda olması gerektiğini vurgulayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, " Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.



Safranbolulu vatandaşların temiz bir kentte yaşamaları, kenti ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerin çok daha temiz bir ortamda ziyaretlerini tamamlamaları ve mağdur olmamaları adına çalışmaların aralıksız devam edeceğini de ifade eden Köse, " Bu bağlamda periyodik olarak yıkama, çöp konteynırı temizleme, ilaçlama, ot biçme, yol süpürme ve mezarlıklarımızın temizliği gibi çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Üsküdar'da, inşaat çalışmasında bulundu, çalışma hemen durduruldu!

(Özel) Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi

Son Dakika! Beşiktaş'ta, çalışanları darp eden mülk sahibi gözaltına alındı

Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum