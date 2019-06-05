Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da bayram yoğunluğu
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Safranbolu'da bayram yoğunluğu

55 dakika önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Safranbolu'da bayram yoğunluğu, System.String[]
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında genellikle üç katlı, 6-8 odalı evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu'yu tercih eden yerli ve yabancı turistler, hafta sonundan itibaren ilçeye gelmeye başladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklama imkanı sunan tarihi ilçedeki otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'ya Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore'nin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak olmak üzere 5 gün içinde yaklaşık 75 bin turist geldi.
"Her türlü önlemlerimizi aldık"
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine, bayram öncesinde aldıkları bütün tedbirleri uyguladıklarını ve turistlere huzurlu bir bayram geçirtmek için 24 saat esasına göre görev yaptıklarını söyledi.
Tatilin başladığı ilk günden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğradıklarını vurgulayan Köse, "Otellerde doluluk oranı üst seviyelerde. Bu bayram tatilcilerin tercihi Safranbolu oldu. Bizler de misafirperverliğimizi elimizden geldiğince gösteriyoruz. Misafirlerimize huzurlu bir bayram geçirtebilmek için her türlü önlemlerimizi aldık. Trafik ve denetim konusunda ekiplerimiz her an görev başında. Esnafımız da her zaman olduğu gibi turistlerimize en iyi, en kaliteli hizmeti vermekte." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:50 Kaynak: AA
Safranbolu, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı Dolar, 5,80'nin altına geriledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:45:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]