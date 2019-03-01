Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Bekçiler Göreve Başladı

Safranbolu'da Bekçiler Göreve Başladı

1 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 14 bekçi göreve başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 14 bekçi göreve başladı.

Bekçiler, ilçede 2'şerli devriye halinde görev yapacak.

Safranbolu Misakımilli Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Türkiye'de bekçilik sisteminin yeniden faaliyete geçtiğini söyledi.

Ürkmezer, "Bizler geceleri bekçilerimizin sesini duymayı özledik. Sizler tüm mahallelerimizde gücümüze güç katacaksınız. Sizlerden olan beklentilerimizi en iyi şekilde karşılayacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Safranbolu halkı ile yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde hizmet vereceklerine inandıklarını aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Çok önemli ve çok şerefli bir mesleğe başladınız. Bildiğiniz üzere bu sınavlara pek çok insan girdi. Ancak sizler onların arasından başarı göstererek seçildiniz. İnşallah tüm meslek hayatınızda bizler gece uyurken sizler bizim güvencemiz olacaksınız. Sizlere tavsiyem, daha iyi hizmet vermek için de kendinizi hem akademik anlamda hem de mesleki anlamda geliştirin. Ben sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah utandırmasın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:35 Kaynak: AA

Karabük, Safranbolu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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