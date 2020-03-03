Safranbolu'da belediye personeline deprem eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da belediye personeline deprem eğitimi - Son Dakika

Safranbolu'da belediye personeline deprem eğitimi

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belediye personeline 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla eğitim düzenlendi.

Safranbolu'da belediye personeline deprem eğitimi, System.String[]

Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belediye personeline 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla eğitim düzenlendi.


Birkaç oturumdan oluşan eğitime belediyenin tüm birimlerinden personel katıldı. Deprem anında neler yapılmalı, nasıl korunmalı ve ilk yardım konusunda bilgilendirme sunumu yapılarak eğitim tamamlandı.


Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Türkiye konum itibariyle ana deprem fay hatları üzerinde. Bu yüzden ülkemizde depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Gerek personelimiz, gerek vatandaşlarımız bu konuda eğitimlere tabi tutulmalı. Bilinçli olunduğunda ve ilk yardım çantasının da bulundurulmasıyla yaşam üçgeni çok daha kolay sağlanabiliyor. Bu konuda biz de Belediye personelimiz birkaç oturumdan oluşan eğitimler düzenledik." - KARABÜK

Safranbolu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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