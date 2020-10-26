Safranbolu'da berber ve kuaförler denetlendi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

İş yerlerinde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını, gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını denetleyen zabıta ekipleri, virüse karşı uygulanan önlemlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Pandemi sürecinde alınan kararlar doğrultusunda, işletmelerin randevu sistemiyle 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet göstermeye başladıkları, çalışanların ve müşterilerin mutlaka maske kullanmaları gerektiğini belirten zabıta ekipleri ayrıca; havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık olması gerektiğini de tekrar hatırlattı. Alınan tedbirler kapsamında berberlerde jilet, ustura ile sakal tıraşı hizmeti geçici bir süre verilmeyeceği kararına uyulması konusunda ikazlarda bulunuldu. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici bir süre kaldırıldığı için bu kurallara uyulması konusunda denetimler sıklaştırıldı.

Pazarlarda, fırınlarda, berber ve kuaförlerde, zabıta ekiplerinin denetimi arttırdıklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediyenin tüm birimleri ile pandemi sürecini en doğru şekilde atlatmak için çalıştıklarını, işletmelerin de Karabük İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarına uymalarının önemine vurgu yaptı. Esnafların zor günler geçirdiklerini bildiğini belirten Başkan Köse, "Belediye olarak imkanlarımız dahilinde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu denetimler, onların ve vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yöneliktir. Bu salgını Safranbolu'da yaşayan halkımızın işbirliği ve duyarlılığı ile atlatacağız" dedi. - KARABÜK