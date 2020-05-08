Safranbolu'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçedeki berber ve kuaförler dezenfekte edildi.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan ve normalleşme kapsamında 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförlerde hazırlıklar devam ediyor.



Safranbolu Belediyesi tarafından ilçede tekrar hizmete girecek berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması başlatarak destek verdi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, dünya ve Türkiye'nin bir süredir korona virüsle mücadele ettiğini hatırlattı.



Belediye olarak salgının başından itibaren gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Köse, "İlçemiz genelinde düzenli olarak sokaklar, caddeler başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Salgına karşı alınması gereken her türlü tedbirimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda 11 Mayıs'ta tekrar hizmete girecek olan berber ve kuaförlerde yapılan çalışmalara belediye olarak destek verdik. Pazartesi itibariyle kontrollü bir şekilde genelge doğrultusunda faaliyete başlayacak olan berber ve kuaförlerimizin dükkanlarını dezenfekte etmeye başladık. Maske ve eldiven gibi tıbbi malzemelerin yer aldığı kitleri de dağıtmaya başlayacağız. Kendilerine bu zorlu süreçte kolaylıklar, vatandaşlarımıza da anlayış diliyorum" dedi. - KARABÜK