Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Bez Çanta Dağıtıldı

Safranbolu'da Bez Çanta Dağıtıldı

1 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası kapsamında bez çanta dağıtıldı.

Safranbolu'da Bez Çanta Dağıtıldı, System.String[]
Safranbolu Belediyesi tarafından "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası kapsamında bez çanta dağıtıldı.

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) Emek Şubesinde yapılan bez çanta dağıtımını Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in eşi Miray Ürkmezer gerçekleştirdi.

Kaymakam Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların kampanyaya büyük destek verdiğini, genç, yaşlı, hamile, kadın, erkek herkesin kampanyaya katılım sağladığını söyledi.

İlçenin Sıfır Atık Projesinde pilot bölge seçildiğini hatırlatan Ürkmezer, "Daha önce meydanlarda dağıttığımız bez çantaları artık mahallelerimizde de dağıtmaya başladık. Kısa sürede tüm halkımızın bez çanta sahibi olmasını arzu ediyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. SAKEM'de bez çanta dikimleri de aralıksız devam etmek. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle kurslar açtık." diye konuştu.

Pilot bölge olmalarının da kendileri üzerinde büyük bir sorumluluk oluşturduğunu aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Projesi kapsamında da eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kamu kurumlarındaki arkadaşlarımıza bu konuda eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar birçok kurumda eğitimlerimizi tamamladık. Yine okullarımızda öğrencilerimize de bu konuda eğitimler verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonuyla da en kısa sürede tüm çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:54 Kaynak: AA

Fatih Ürkmezer, Safranbolu, Güncel
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