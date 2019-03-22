Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Bez Çanta Dağıtıldı

Safranbolu'da Bez Çanta Dağıtıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası kapsamında...

Safranbolu'da Bez Çanta Dağıtıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası kapsamında cuma namazının ardından 352 yıllık tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin avlusunda bez çanta dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin 2,5 yıllık restorasyonun ardından bir hafta önce ibadete açıldığını hatırlattı.

Hem plastik şişe getirenlere hem de cuma namazından çıkan bütün vatandaşlara bez çanta dağıttıklarını ifade eden Ürkmezer, "Sıfır atıkta bizim çalışmalarımız, eğitimlerimiz devam ediyor. Seçim sürecinden sonra bu iş hızlanarak rayına oturacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri çeşitli ziyaretler yaptılar, altyapıyı tamamladık." diye konuştu.

Plastik şişeyle mücadele ve bez çanda dağıtımının Safranbolu'da başladığını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Safranbolu, öncü ruhuna, öncü olmasına devam edecek. Safranbolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak bu süreci olduğu gibi destekliyoruz. Safranbolu'daki vatandaşlarımızı daha da bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, daha fazla vatandaşımızı plastik poşet yerine bez çantayla tanıştırmak için bu dağıtımı yaptık."

Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, plastik şişe getiren ve cuma namazından çıkan vatandaşlara bez çanta dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Karabük, Plastik, Safranbolu, Güncel
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